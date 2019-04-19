Экс-главе тюменского УФНС грозит до четырёх лет колонии за фиктивный "сбор НДС"

Ушло в суд дело бывшей главы тюменского управления ФНС Тамары Зыковой, которой вменяют превышение полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в июне 2015 г. Зыкова, зная о невыполнении управлением задания по поступлению платежей в бюджет, в том числе НДС за второй квартал, решила отчитаться о "выполнении" плана. От этого зависел рейтинг УФНС и размер премий главы и работников налоговой инспекции. По просьбе Зыковой гендиректор крупного предприятия 29 июня 2015 г. перевел на счёт налоговой инспекции 600 млн руб. в качестве уплаты НДС.

После этого управление направило московскому начальству отчёт с завышенными суммами сбора налога. 3 июля 2015 г. деньги вернули налогоплательщику. По итогам второго квартала того же года сотрудники регионального УФНС за "собранный НДС" получили премии на общую сумму в 1 млн руб., из них 88,3 тыс. руб. – лично Зыкова. Дело ушло в Калининский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу. Зыковой грозит до четырёх лет колонии.

Напомним, Зыкова потеряла должность после того, как попала в поле зрения силовиков. Новым главой управления стала её бывший заместитель Татьяна Чалилова.