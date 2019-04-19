"Ствол убери": в Сеть попало видео, где школьника поставили на колени, угрожая пистолетом

Приморская полиция завела уголовное дело по факту видео, на котором группа подростков избивает сверстника и, угрожая пистолетом, ставит его на колени.

Видеозапись появилась в социальных сетях. Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Приморском краю, инцидент произошел 13 апреля в районе улицы Адмирала Горшкова во Владивостоке.

Все участники инцидента установлены, опрошены. Собственную проверку начали Следственный комитет.

Запись подростковой разборки появилась в паблике @dps_controlnews. "На колени вставай", "Ствол убери", - слышатся крики.

Ранее на западе Москвы произошла драка между подростками, в ходе которой один ранил другого.

Следователи установили, что днем 13 апреля в ходе ссоры 13-летний подросток нанес 14-летнему однокласснику удар острым предметом в спину. Ему оказали помощь.