19 Апреля 2019
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Общество Приволжский ФО Пермский край

Прикамье поделится опытом реабилитации людей с особенностями ментального развития

Полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров предложил создать в федеральном округе окружной центр, в котором будут помогать детям и взрослым с особенностями ментального развития, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Прикамья.

Предложение было озвучено во время круглого стола по развитию системы непрерывного сопровождения детей и взрослых людей с расстройством ментального развития. Окружной центр предлагается создать на базе Приволжского исследовательского медицинского университета Министерства здравоохранения России. В нем будут анализироваться и обобщаться лучшие практики для распространения опыта в регионах.

Игорь Комаров напомнил, что развитию здравоохранения и системе ранней диагностики различных заболеваний большое внимание уделяется в Указе президента РФ.

"Максимально раннее выявление у детей расстройств аутистического спектра поможет наиболее эффективно оказать помощь и выстроить грамотную работу по их сопровождению. Уверен, что наш проект даст хорошие результаты и станет реальной демонстрацией эффективной формы взаимодействия государства, общества и социально ответственного бизнеса в интересах граждан нашей страны", — подчеркнул Игорь Комаров.

Готовность поделиться положительным опытом по реабилитации и социализации людей с особенностями ментального развития выразили в Пермском крае. В регионе работает благотворительный фонд "Социальная деревня "Светлая". Он был создан по инициативе родителей, имеющих детей с ментальными нарушениями в развитии. Воспитанники фонда осваивают народные ремесла, учатся жить самостоятельно, сведя к минимуму помощь опекунов и родителей.

ткачество и ковроткачество, рукоделие(2019)|Фото: Социальная деревня Светлая

1 декабря прошлого года в фонде стартовал новый проект "Профессиональные пробы" - в рамках этого проекта ученики коррекционных школ пройдут обучение в ремесленных мастерских фонда "Набойка по ткани", "Ткачество и ковроткачество", "Гончарное и берестяное дело". Также в рамках проекта в Перми и Чайковском открылась "Школа для родителей" - в ней психологи обсуждают с родителями взросление особенных детей и подготовку их к самостоятельной жизни.

Отметим, что проект "Профессиональные пробы" реализуется за счет президентского гранта в Перми, Кудымкаре и Чайковском.

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Прикамье поделится опытом реабилитации людей с особенностями ментального развития

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Теги: ментальное развитие, центр, игорь комаров



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