Минобороны подтвердило: Обломки разрушенного Индией спутника угрожают МКС

Обломки космического аппарата, сбитого в результате испытаний Индией противоспутникового оружия, могут угрожать МКС. Об этом сообщили в Главном центре разведки космической обстановки Минобороны РФ.

Как передает РИА Новости, образовалось более 100 фрагментов в диапазоне высот от 100 до 1000 километров.

Также риску столкновения с обломками индийского спутника подвержены российский спутник дистанционного зондирования Земли "Канопус-В", коммерческие спутники Dove-1 и Dove-2 компании Planet Labs, спутник Европейского космического агентства ADM-Aeolus, сообщает Regnum.

Напомним, в марте вооруженные силы Индии успешно уничтожили спутник на околоземной орбите во время испытаний противоспутниковой ракеты. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в обращении к нации заявил, что страна "вошла в число великих космических держав".

Ранее сообщалось, что после испытания Индией противоспутникового оружия, на околоземной орбите появилось около 400 фрагментов космического мусора.

Как заявлял директор NASA Джеймс Брайденстайн, возможно спрогнозировать дальнейшую траекторию лишь 60 осколков, и сложившаяся ситуация увеличила риск для МКС на 44%.

Кроме того, в Институте космических исследований РАН сообщили, что появившиеся на околоземной орбите обломки могут угрожать российской миссии "Прогресс МС-11".