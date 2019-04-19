В свердловской прокуратуре рассказали о правовых особенностях школьной службы медиации

В свердловской прокуратуре рассказали о правовых аспектах работы школьной службы медиации, которая занимается решением конфликтов между учениками, школьниками и учителями, а также родителями и педагогами.

Как сообщила Накануне.RU старший помощник прокурора Свердловской области по правовому обеспечению, старший советник юстиции Вероника Гурышева, начиная с 2014 года на Среднем Урале было проведено 725 процедур примирения, а в прошлом году их количество составило 305.

"Всего у нас в регионе воспользовались школьными службами медиации около 2 тыс. человек. В основном, а это практически половина от 607 обращений, поступивших к школьным медиаторам, составляют обращения детей, 30% - от родителей, 21% - от педагогов. Таковы данные Министерства общего и профессионального образования Свердловской области", - рассказала Вероника Гурышева.

По словам представителя прокуратуры, решение о возможности или невозможности участия в программе определяется отдельно в каждом конкретном случае: чтобы конфликт был рассмотрен школьной службой примирения, необходимо согласие конфликтующих сторон.

"Информация о конфликтных ситуациях, подлежащих рассмотрению службой примирения, может поступать от педагогов, учащихся, администрации школы, родителей, из органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Помимо этого, по согласованию с администрацией школы и руководителем службы, медиаторы также могут проводить медиацию по конфликтам между родителями и детьми, семейным конфликтам и спорам", - отмечает эксперт.

По ее данным, медиаторами становятся сами педагоги, учащиеся и родители, которые прошли специальное обучение. В ходе примирения медиатор является нейтральной стороной в споре и не выясняет вопрос о виновности конфликтующих сторон, а оказывает помощь в мирном разрешении конфликта. При этом полученные в ходе медиации сведения являются конфиденциальными и разглашению не подлежат.

Как добавила Вероника Гурышева, принятие решения о создании такой службы в конкретной школе должно быть осознанной необходимостью.

"На территории области работает 510 школьных служб примирения, из них 179 созданы в этом учебном году (образовательные учреждения Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Первоуральска и многие другие). Наличие школьной службы медиации - это хороший шанс для мирного диалога и поиска взаимопонимания у конфликтующих сторон", - заключила представитель свердловской прокуратуры.