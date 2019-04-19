РПЛ одобрила изменение лимита на легионеров: ограничение коснется заявки на сезон

С сезона-2020/2021 количество иностранцев для футбольных клубов Российской премьер лиги (РПЛ) будет ограничено в заявке, а не на поле.

Накануне рабочая группа по лимиту на легионеров провела заседание, где обсуждалось изменение лимита.

Как сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин, пока не определено точное количество легионеров, которых можно вносить в заявку на сезон, об этом станет известно позже, сообщает ТАСС.

Напомним, что в данный момент в РПЛ действует лимит на легионеров по схеме "6+5", когда на поле в одно время не может быть больше шести иностранных игроков.