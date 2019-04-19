В Перми могут продать за долги крупный торговый центр

Пермские судебные приставы арестовали здание торгового центра Титан, расположенного по адресу ул. Аркадия Гайдара, 16а и земельный участок, на котором он расположен, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Торговый центр представляет собой четырехэтажное здание с подземным этажом. Общая площадь здания 1 134 кв. м. Площадь земельного участка - 1 400 кв. м.

Здание и землю арестовали в связи с исполнительным производством о солидарном взыскании задолженности с юридических и физических лиц в пользу кредитной организации и обращении взыскания на залоговое имущество. Если должник не погасит задолженность, то его арестованная недвижимость будет передана на торгах. По решению суда начальная стоимость здания составляет 31,5 млн руб., земельного участка - 350 тыс. руб.