19 Апреля 2019
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Общество Приволжский ФО Пермский край

В Перми могут продать за долги крупный торговый центр

Пермские судебные приставы арестовали здание торгового центра Титан, расположенного по адресу ул. Аркадия Гайдара, 16а и земельный участок, на котором он расположен, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Торговый центр представляет собой четырехэтажное здание с подземным этажом. Общая площадь здания 1 134 кв. м. Площадь земельного участка - 1 400 кв. м.

Здание и землю арестовали в связи с исполнительным производством о солидарном взыскании задолженности с юридических и физических лиц в пользу кредитной организации и обращении взыскания на залоговое имущество. Если должник не погасит задолженность, то его арестованная недвижимость будет передана на торгах. По решению суда начальная стоимость здания составляет 31,5 млн руб., земельного участка - 350 тыс. руб.

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В Перми могут продать за долги крупный торговый центр

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Теги: торговый центр титан, приставы, арест, долги, недвижимость



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