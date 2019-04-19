ГУ МВД из пермской "башни смерти" переедет в новое здание

Краевые власти совместно с МВД России рассматривают варианты площадки для строительства нового здания для краевого ГУ МВД, передает корреспондент Накануне.RU.

Такое заявление сделал губернатор Пермского края Максим Решетников накануне, во время выступления с ежегодным отчетом перед депутатами заксобрания Прикамья. Какие именно варианты рассматриваются для строительства, глава региона не уточнил, однако по данным "Ъ-Прикамье", новый комплекс будет построен на ул. Локомотивная, 18, на части земли Товарного двора.

Предположительно, площадь здания составит 20 тыс. кв. м.Источником финансирования строительства станет федеральный бюджет. Участок под здание предоставят безвозмездно - ранее он был выкуплен краевыми властями у РЖД.

Отметим, что сейчас главное здание полиции располагается в восьмиэтажном доме в центре Перми по адресу Комсомольский проспект, 74. Дом построен в стиле "сталинский ампир" и является объектом культурного наследия регионального значения. Неофициально здание называют "башней смерти".

Ожидается, что после "переезда" полиции в новое здание "башню смерти" передадут краевым властям.