ГУ МВД из пермской "башни смерти" переедет в новое здание

19 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"ПОЗОРге"? Глумление над историей на "Первом"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Приволжский ФО Пермский край

ГУ МВД из пермской "башни смерти" переедет в новое здание

Краевые власти совместно с МВД России рассматривают варианты площадки для строительства нового здания для краевого ГУ МВД, передает корреспондент Накануне.RU.

Такое заявление сделал губернатор Пермского края Максим Решетников накануне, во время выступления с ежегодным отчетом перед депутатами заксобрания Прикамья. Какие именно варианты рассматриваются для строительства, глава региона не уточнил, однако по данным "Ъ-Прикамье", новый комплекс будет построен на ул. Локомотивная, 18, на части земли Товарного двора.

Предположительно, площадь здания составит 20 тыс. кв. м.Источником финансирования строительства станет федеральный бюджет. Участок под здание предоставят безвозмездно - ранее он был выкуплен краевыми властями у РЖД.

Отметим, что сейчас главное здание полиции располагается в восьмиэтажном доме в центре Перми по адресу Комсомольский проспект, 74. Дом построен в стиле "сталинский ампир" и является объектом культурного наследия регионального значения. Неофициально здание называют "башней смерти".

Ожидается, что после "переезда" полиции в новое здание "башню смерти" передадут краевым властям.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

ГУ МВД из пермской "башни смерти" переедет в новое здание

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: башня смерти, полиция, ГУ МВД, новое здание



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 1357

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Мнения из сети