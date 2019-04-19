ХК "Автомобилист" продлил контракт с американским форвардом Дэном Секстоном

Хоккейный клуб "Автомобилист" продлил на один год контракт с американским форвардом Дэном Секстоном. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе екатеринбургской команды.

Нападающий пополнил состав уральцев в прошлом году. В 70 матчах сезона Секстон набрал 61 (27+34) очко, из которых 8 (2+6) - в плей-офф.

В розыгрыше Кубка Гагарина форвард стал лучшим бомбардиром "Автомобилиста", кроме того, среди нападающих у него лучший в команде показатель полезности +23. Всего же в КХЛ американец сыграл 271 матч, в которых набрал 231 (80+151) очко.

Напомним, на этой неделе руководители хоккейного клуба "Автомобилист" рассказали, кто из игроков точно останется в команде, а кто может усилить состав.