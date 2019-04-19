США проигнорировали проект России о недопустимости ядерной войны

Москва в октябре 2018 года предложила Вашингтону принять на высшем уровне совместное заявление по недопущению ядерной войны, пишет газета "Коммерсантъ". Однако ответа от Соединенных Штатов до сих пор не последовало.

По данным издания, президенты России и США в документе должны были подтвердить стремление избегать военной конфронтации и исключить возможность начала ядерной войны.

Помимо этого в заявлении предлагалось разработать необходимые меры, которые могли бы приниматься для предотвращения несанкционированного применения ядерного оружия.

В январе в Конгресс США демократами был внесен законопроект, лишающий Соединенные Штаты право на нанесение первого ядерного удара в ходе военных конфликтов. По мнению авторов законопроекта нынешняя ядерная стратегия страны является не только устаревшей, но и опасной.

Попытка демократов заставить США ограничиваться лишь концепцией ядерного сдерживания происходит на фоне разногласий среди стран "ядерного клуба". 30 января на встрече России, Китая, США, Великобритании и Франции страны не смогли выступить с общим заявлением, а замглавы МИД РФ Сергей Рябков констатировал углубление дефицита доверия между государствами – обладателями ядерного оружия.