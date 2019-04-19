Крыша пятиэтажного дома загорелась в Красноярском крае: 55 человек эвакуировали

В городе Канске Красноярского края загорелась крыша жилого дома.

Как сообщили Накануне.RU в региональном главке МЧС, возгорание произошло около 8 утра сегодня. В 11.16 спасателям удалось ликвидировать пожар.

В местных пабликах сообщают, что в доме в момент возгорания находилось 55 жильцов, всех эвакуировали.

Площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров. Жильцы пишут, что крышу сделали буквально в прошлом году.

В феврале пожар в пятиэтажке произошел в Нижневартовске. Когда спасатели прибыли на место происшествия, в доме горел чердак. Пламя перекинулось на кровлю.