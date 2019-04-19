Доход самых богатых депутатов заксобрания Ямала превысил 90 млн

Декларации о доходах опубликовали депутаты Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа. Побить прошлогодний рекорд нефтегазовым генералам не удалось, доходы самых успешных политиков не превысили 100 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Лидер прошлой декларационной кампании директор "Криогаз - Высоцк" Сергей Соловьев вновь на первом месте. Он заработал 99,6 млн руб. против 120,6 млн руб. в 2017 г. Депутат владеет двумя квартирами площадью 130,5 и 215,4 "квадратов", а его супруга - тремя авто: МЕРСЕДЕС БЕНЦ, АУДИ Q7, ЛЭНД РОВЕР RANGE ROVER.

Депутат Олег Арно второй год подряд увеличивает свой доход, его годовой заработок вырос с 70,8 млн руб. до 92,3 млн руб. Но по итогам прошлого года он уступил второе место гендиректору компании "Газпром добыча Урегой" Александру Корякину, депутат заработал 93,7 млн руб.

Среди ямальских законодателей с высоким доходом находится директор ноябрьской "дочки" "Газпрома" Игорь Крутиков. Его годовой доход - 82,6 млн руб. Второй "единоросс", избранный в заксобрание в 2017 г., Василий Степанов в 2018 г. получил более 45 млн руб.

Председатель заксобрания Ямала Сергей Ямкин получил доход на уровне 2017 г. - 28,7 млн руб. Его первый заместитель Владимир Казарин обогнал спикера по доходам, он отчитался о 32,6 млн руб.

Гендиректор авиакомпании "Ямал" Василий Крюк отчитался о доходе в 17,1 млн руб. Депутат по-прежнему является крупным землевладельцем: в его собственности более ста земельных участков.

Доход заместителя председателя комитета по промышленности, природопользованию и экологии Павла Крюкова, который провел половину года под арестом, упал с 51,1 млн руб. до 1,2 млн руб. Его декларация стала самой скромной среди коллег.