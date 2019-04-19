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"Валенсия" Черышева сыграет с "Арсеналом" в полуфинале Лиги Европы

В четверг были сыграны ответные четвертьфинальные матчи Лиги Европы УЕФА. Стали известны полуфинальные пары турнира, передает корреспондент Накануне.RU.

Так, лондонский "Арсенал" в гостях обыграл итальянский "Наполи" со счетом 1:0. Еще один английский клуб "Челси" дома оказался сильнее чешской "Славии", победив 4:3.

Испанская "Валенсия", за которую выступает российский полузащитник Денис Черышев, на своем поле одолела испанский "Вильярреал" 2:0, а немецкий "Айнтрахт" с таким же счетом на домашнем стадионе переиграл португальскую "Бенфику".

В полуфиналах "Айнтрахт" встретится с "Челси", "Арсенал" - с "Валенсией". Первые матчи состоятся 2 мая, ответные - 9 мая. Финал Лиги Европы будет сыгран 29 мая в Баку.

Напомним, ранее определились полуфиналисты Лиги чемпионов.

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"Валенсия" Черышева сыграет с "Арсеналом" в полуфинале Лиги Европы

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Теги: Валенсия, Черышев, Арсенал, Лига Европы



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