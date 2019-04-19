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Писателя Быкова, находящегося в коме, доставили из Уфы в одну из клиник Москвы

Писателя Дмитрия Быкова, которого ввели в кому после того, как ему стало плохо на подлёте к Уфе, госпитализировали в одну из московских клиник, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в своём Telegram заявил, что перелёт из столицы Башкирии в Москву для писателя, его близких и бригады медиков оплатила редакция "Новой газеты". Чуть позже журналист добавил, что Быков перенёс полёт хорошо, его доставили в одну из московских клиник.

"Состояние по-прежнему тяжёлое, но стабильное", - уточнил Венедиктов.

Напомним, писателю стало плохо по время полёта из Екатеринбурга в Уфу. Сигнал о помощи поступил с борта в 12.33 16 апреля. Самолет приземлился в аэропорту только через полчаса, в здравпункте Быков был в 13.13. К врачам писателя доставили в возбужденном состоянии: он размахивал руками, вскоре ему с трудом сделали ЭКГ. Его держали 5 человек. После здравпункта пострадавшего сразу отправили в больницу. Позже его ввели в медикаментозную кому. 18 апреля на помощь уфимским коллегам из Москвы вылетели сотрудники госпиталя имени Бурденко. Супруга литератора Ирина Лукьянова на официальной странице Быкова в Facebook отметила, что её супруг "просто немного переработал – отдохнёт и вернётся в строй".

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Писателя Быкова, находящегося в коме, доставили из Уфы в одну из клиник Москвы

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Теги: Дмитрий Быков, госпитализация, искусственная кома, отёк мозга



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