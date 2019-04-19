19 Апреля 2019
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Армия и ВПК В бывшем СССР За рубежом

Франция отправит несколько сотен солдат и военную технику к границам РФ

В эстонский город Тапа 23 апреля прибудут почти три сотни военнослужащих, а также четыре танка и двадцать боевых машин пехоты из Франции.

Как передаёт "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу французского посольства в прибалтийской республике, данные мероприятия планируются в рамках миссии НАТО по усилению военного присутствия альянса в странах Балтии и Польше.

В сообщении дипмиссии уточняется, что присутствие военных в Эстонии продлится до конца августа.

Отметим, назначенное место дислокации военных и техники находится в 140 километрах от границы с Россией.

Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. В свою очередь, государства-члены Североатлантического альянса то и дело выражают намерение "сдерживать российскую агрессию". В частности, в прошлом месяце к этому призвал президент Латвии Раймондс Вейонис. А в начале этого месяца, как сообщало Накануне.RU, бывший главнокомандующий сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак пригрозил Москве ядерным ударом со стороны Запада в случае, "если Путин ударит".

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Франция отправит несколько сотен солдат и военную технику к границам РФ

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Теги: Франция, Эстония, Тапа, НАТО, военные, танки



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