Украина вошла в число самых "несчастных" экономик мира

Украина попала на шестое место в рейтинге стран мира с "несчастной" экономикой.

Как передают "Известия" со ссылкой на Bloomberg, на первом месте оказалась Венесуэла, также в первую пятёрку вошли Аргентина, ЮАР, Турция и Греция.

Отмечается, что составление данного рейтинга основывалось на показателях роста цен и экономических потрясений.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в феврале глава Минфина Украины Оксана Маркарова заявила, что экономика страны стабилизировалась и растёт уже 12 кварталов подряд. Также министр озвучила прогноз, согласно которому Украина достигнет уровня экономики Польши, но только через 50 лет.