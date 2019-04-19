19 Апреля 2019
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Экономика В бывшем СССР За рубежом Украина

Украина вошла в число самых "несчастных" экономик мира

Украина попала на шестое место в рейтинге стран мира с "несчастной" экономикой.

Как передают "Известия" со ссылкой на Bloomberg, на первом месте оказалась Венесуэла, также в первую пятёрку вошли Аргентина, ЮАР, Турция и Греция.

Отмечается, что составление данного рейтинга основывалось на показателях роста цен и экономических потрясений.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в феврале глава Минфина Украины Оксана Маркарова заявила, что экономика страны стабилизировалась и растёт уже 12 кварталов подряд. Также министр озвучила прогноз, согласно которому Украина достигнет уровня экономики Польши, но только через 50 лет.

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Украина вошла в число самых "несчастных" экономик мира

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Теги: Украина, Венесуэла, Аргентина, ЮАР, Турция, Греция, рост цен, экономические потрясения



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