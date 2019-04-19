КС: Арест имущества после приговора является незаконным

Конституционный суд признал не соответствующими Основному закону России положения Уголовно-процессуального кодекса, которые позволяют сохранять арест имущества свидетеля после вступления приговора в силу.

Об этом говорится в постановлении КС. Поводом для проверки спорных норм стала жалоба жительницы Волгограда Ирины Янмаевой, имущество которой арестовали в рамках расследования уголовного дела о хищении средств пайщиков жилищно-строительного кооператива, в то время, как женщина проходила лишь свидетелем по делу.

В приговоре не были изложены обстоятельства, подтверждающие, что имущество было получено в результате совершения преступления. Янмаева считает такой подход нарушающим ее конституционные права.

Как отмечает Конституционный суд, действующее правовое регулирование не решает вопрос о правовых основаниях использования имущества таких лиц, что позволяет делать вывод о необоснованности ареста. Суд обязан мотивировать доказанность оснований для конфискации имущества.

Таким образом, арест на имущество не может быть сохранен после вступления приговора в законную силу, сообщают "Ведомости".