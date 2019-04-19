ГИБДД подготовит изменения в теоретический экзамен по вождению

Госавтоинспекция МВД России к 2020 году планирует ввести изменения процедуры проведения теоретического экзамена на получение водительских прав, в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина.

Как передаёт "РИА Новости" со ссылкой на пресс-центр ведомства, проработка вопросов расширения количества экзаменационных задач, а также их систематизация по принадлежности к определённой категории транспортных средств происходят в том числе с учётом международного опыта.

"Таким образом, при проведении, например, экзамена по категории "А" экзаменационный билет будет состоять из задач, относящихся к проверке теоретических знаний управления мототранспортными средствами", — пояснил собеседник издания.

Что касается экзамена по категории "BE", на нём будут проверяться теоретические знания управления составом транспортного средства.