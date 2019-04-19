Российские банки продолжают снижать ставки по вкладам

Крупнейшие российские банки вслед за Сбербанком приступили к снижению ставки по рублевым вкладам.

Так, в первой половине апреля ставки опустили ВТБ, Россельхозбанк, Альфа-банк и "Открытие. ​Россельхозбанк единственный из них снизил и максимальную ставку по вкладам, остальные банки сохранили действующие максимальные ставки в премиальном сегменте.

Таким образом, банковский рынок страны прошел локальный пик ставок по рублевым вкладам. Однако, как сообщает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, о тенденции резкого снижения говорить пока рано.

Пик повышения ставок по банковским вкладам можно считать пройденным, если в ближайшие месяцы не будет обострения геополитической ситуации и санкционных рисков, сообщает РБК.

Ранее эксперты предупреждали о том, что банки приступят к снижению процентов по вкладам после 31 марта. Они обосновали это окончанием сроков действия сезонных депозитов.

Напомним, 22 марта совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Регулятор указал на повышенные инфляционные ожидания населения и предприятий и отложенный эффект повышения НДС. Центробанк допустил переход к снижению ключевой ставки в 2019 году.