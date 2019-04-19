Международные резервы России за неделю выросли до $491,6 млрд

Международные резервы России выросли до $491,6 млрд, согласно данным Центробанка (ЦБ) РФ.

Неделей ранее, по информации регулятора, объём средств составлял $489,1. Таким образом, за этот период имел место рост на $2,5 млн.

В ЦБ такую динамику объяснили положительной переоценкой и покупкой иностранной валюты "в рамках бюджетного правила".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце прошлого месяца по тем же причинам, а также благодаря монетизации золота, имел место рост международных резервов РФ до $487,1 млрд, то есть на $2,4 за неделю.