Специалисты назвали лучшие марки кефира

В Роскачестве провели исследование, чтобы выяснить какие марки кефира самые лучшие.

Как сообщили Накануне.RU в организации, специалисты исследовали продукцию из Рязанской, Вологодской, Свердловской, Саратовской, Тульской, Тверской и Ярославской областей, Санкт-Петербурга, Чувашии и Башкортостана.

Кефир проверили по 35 критериям. Как показало исследование 47 торговых марок, продукция от производителей "Ярмолпрод", "Молочная благодать" и "Свитлогорье" названа лучшей.

Худшим стал кефир "Пискаревский", который набрал наименьшее количество балов в рамках исследования.