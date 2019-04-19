Первая российская семья оформила ипотеку под 6% годовых

В России оформлена первая ипотека для семей с детьми по льготной ставке 6% на новостройку на весь период кредитования.

Кредитный договор был оформлен в Казане в банке ДОМ.РФ. В настоящее время документы находятся на регистрации в Росреестре", - сказали в банке.

Заявки на оформление ипотеки для семей с детьми по новым правилам банк принимает с 8 апреля. Кредитная организация получила более 770 заявок, 439 из которых уже одобрены. Большинство обращений поступило от жителей Санкт-Петербург, Москвы, Тюмени, Казани и Ростова-на-Дону, сообщает ТАСС.

Напомним, в начале апреля Российские семьи получили возможность брать ипотечный кредит по пониженной ставке в 6% годовых на весь срок кредитного договора, постановление подписал Дмитрий Медведев.

Одно условие - льготная ипотека будет работать только для семей с детьми.

Власти РФ считают, что подобные субсидии заинтересуют россиян. Стоит отметить, что сниженный процент ставки по ипотеке действовал только первые несколько лет.