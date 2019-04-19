19 Апреля 2019
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Общество Северо-Кавказский ФО

Мутко назвал сумму долгов регионов Северного Кавказа за свет и газ

Задолженность за потребление электроэнергии и газа в регионаз СКФО на данный момент составляет 120 млрд руб.

Об этом сообщил вице-премьер российского правительства Виталий Мутко. "Долги потребителей в СКФО "подросли" на 8 млрд руб. в этом году. Сейчас общая задолженность — 120 млрд рублей, это и свет, и газ", — сказал Мутко на заседании коллегии Минкавказа РФ.

Как отметил вице-премьер, Минстрой решил разработать новую программу по реставрации и реконструкции сетей коммунального хозяйства, так как их износ превысил 60%, сообщает news.ru.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев на заседании коллегии министерства обратил внимание на высокую криминализацию в ТЭК. По его словам, в отрасли фиксируется значительное количество правонарушений.

По словам Колокольцева, выявляются факты хищения активов предприятий, уклонения от уплаты налогов, врезок в трубопроводы, оборота фальсифицированных нефтепродуктов. Особо остро проблема стоит в Северо-Кавказском федеральном округе.

Напомним, Следственный комитет ходатайствовал об аресте двух топ-менеджеров "Газпрома" в рамках дела Арашуковых. По данным следствия, они расхищали газ, который поставлялся несуществующим потребителям, и продавали его компаниям и физлицам.

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Мутко назвал сумму долгов регионов Северного Кавказа за свет и газ

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Теги: Северный Кавказ, газ, электричество



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