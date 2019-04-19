СМИ: пожар в соборе Парижской Богоматери мог произойти из-за короткого замыкания

Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери стало короткое замыкание.

Напомним, страшный пожар начался вечером 15 апреля, его удалось полностью потушить лишь утром 16 апреля. Огонь уничтожил верхнюю часть шпиля, часы, а также большую часть кровли.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник во французской судебной полиции, следователям не разрешают начать работу в соборе из-за соображений безопасности, так как каркас сооружения все еще укреплен деревянными досками для поддержания особо хрупких частей стен, сообщает "Коммерсант".

Известно, что на восстановление собора Парижской Богоматери уже пожертвовано более € 900 млн ($1,1 млрд).

Тем временем, президент России Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов Франции, которая состоялась сегодня в Екатерининском зале кремля выразил сожаления из-за трагедии, которая произошла во Франции в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери.

Глава государства назвал собор не только символом Франции, но и символом общеевропейской цивилизации, европейской культуры.