Реальные доходы россиян продолжают падать

Реальные располагаемые денежные доходы жителей России за первые три месяца текущего года снизились на 2,3% по сравнению с первым кварталом 2018 года.

Как сообщает Росстата, реальные зарплаты с начала года выросли на 0,4%. В номинальном выражении денежные доходы россиян в этот период составили 29,92 тыс. руб., увеличившись на 3,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Среднемесячная заработная плата в марте текущего года составила 45 тыс. руб., увеличившись на 5,2%, сообщает "Коммерсант".

В 2018 г. реальные доходы россиян увеличились лишь на 0,2%, а в начале 2019 г. показатель продолжил снижаться. Во время отчета в Госдуме председатель Правительства России Дмитрий Медведев заявил, что жизнь в России далека от идеала, в стране 19 млн бедных и некоторые из них выживают, а не живут.

Тем временем, доля россиян, которые относят себя к среднему классу, с 2014 г. сократилась с 60% до 47%. Параллельно увеличилась доля россиян, которые считают, что их доходы ниже среднего уровня, говорится в опросе "Потребительский индекс Иванова" "Сбербанка CIB".