СМИ: глава администрации Ким Чен Ына прибыл во Владивосток

Глава администрации лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Чхан Сон замечен во Владивостоке, где, как предполагается, состоится встреча лидеров КНДР и России.

"Да, Ким Чхан Сон во Владивостоке. Уточняется цель его визита. Вероятно, он прибыл для решения вопросов организации встречи", - сообщил источник "Интерфакса".

Японская ТВ сеть Fuji TV обнародовала фотографию, на которой, предположительно, Ким Чхан Сон, являющийся фактическим главой администрации Ким Чен Ына, отвечающим за логистическую подготовку визитов, осматривает территорию железнодорожного вокзала Владивостока. А по данным агентства Kyodo News, Россия готовится принять северокорейского лидера 24-25 апреля.

Ранее Ким Чхан Сон посещал Сингапур и Ханой, где проходили саммиты КНДР - США.

Тем временем в Кремле сообщили, что лидер КНДР Ким Чен Ын посетит Россию во второй половине апреля. Визит состоится по приглашению президента РФ Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что в расписании аэропорта Владивостока, на фоне сообщений о возможной готовящейся встрече в городе российского президента Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, появился внеплановый рейс из Пхеньяна. Он запланирован на следующую неделю. В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что это дополнительный рейс, "обычный, пассажирский". 23 апреля авиарейс JS-372 из Пхеньяна выполнит самолет Ту-204 северокорейской авиакомпании AirKoryo.