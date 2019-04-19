СМИ: глава администрации Ким Чен Ына прибыл во Владивосток

19 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"ПОЗОРге"? Глумление над историей на "Первом"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Дальневосточный ФО Приморский край

СМИ: глава администрации Ким Чен Ына прибыл во Владивосток

Глава администрации лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Чхан Сон замечен во Владивостоке, где, как предполагается, состоится встреча лидеров КНДР и России.

"Да, Ким Чхан Сон во Владивостоке. Уточняется цель его визита. Вероятно, он прибыл для решения вопросов организации встречи", - сообщил источник "Интерфакса".

Японская ТВ сеть Fuji TV обнародовала фотографию, на которой, предположительно, Ким Чхан Сон, являющийся фактическим главой администрации Ким Чен Ына, отвечающим за логистическую подготовку визитов, осматривает территорию железнодорожного вокзала Владивостока. А по данным агентства Kyodo News, Россия готовится принять северокорейского лидера 24-25 апреля.

Ранее Ким Чхан Сон посещал Сингапур и Ханой, где проходили саммиты КНДР - США.

Тем временем в Кремле сообщили, что лидер КНДР Ким Чен Ын посетит Россию во второй половине апреля. Визит состоится по приглашению президента РФ Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что в расписании аэропорта Владивостока, на фоне сообщений о возможной готовящейся встрече в городе российского президента Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, появился внеплановый рейс из Пхеньяна. Он запланирован на следующую неделю. В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что это дополнительный рейс, "обычный, пассажирский". 23 апреля авиарейс JS-372 из Пхеньяна выполнит самолет Ту-204 северокорейской авиакомпании AirKoryo.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СМИ: глава администрации Ким Чен Ына прибыл во Владивосток

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: КНДР, Владивосток, Ким Чен Ын



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 1349

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети