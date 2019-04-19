Зеленский представил членов своей будущей команды

Кандидат в президенты Украины, комик Владимир Зеленский представил членов своей будущей команды и рассказал, какие должности они займут в случае его победы во втором туре выборов.

По словам Зеленского, государственные посты займут лучшие из его помощников. "Понимаете, мы не раздаем портфелей, мы не раздаем должности. А кто из них будет лучшим, тот и займет ту или иную должность", — сказал кандидат.

В его команду вошли Иван Баканов — глава партии "Слуга народа", от которой и выдвигается Зеленский, доктор Евгений Комаровский, которого политик в будущем видит ответственным за медицинское направление в стране. Идеолога своей команды Руслана Стефанчука Зеленский прочит в кураторы идеологического направления.

Представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков будет курировать вопросы внутренней политики, а экс-министр финансов Украины Александр Данилюк займется международной деятельностью, экономикой и финансами.

За антикоррупционную деятельность отвечать будут Денис Монастырский и Галина Янценко, а за МВД — советник Зеленского Руслан Рябошапка.

Обороной страны в случае победы Зеленского займется Иван Апаршин, а Даниил Гетманцев и Виктория Страхова займутся экономикой и банковской деятельностью.

Ирина Венедиктова будет курировать реформу судебной системы, а Олег Бондаренко — экологическое направление.

За избирательное законодательство отвечать будет Сергей Кальченко, а за образование и науку Сергей Бабак, сообщают "Известия".

Тем временем, Владимир Зеленский заявил, что в случае своей победы на выборах он развернет информационную войну против ДНР и ЛНР. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина. По сути, оно стало его первым серьезным интервью в качестве кандидата в президенты, в котором он лично обозначил те шаги, которые предпримет, когда займет пост президента. Зеленский наконец-то снял маску и обнажил свои истинные намерения, которые не оставляют никаких шансов на улучшение отношений с Россией и урегулирование конфликта в Донбассе.

Так, он открыто заявил, что "Россия - агрессор", и поддержал русофобский курс действующих властей под видом декоммунизации.

"Общество выбрало [декоммунизацию], и – нормально. Есть неоспоримые герои. Степан Бандера – герой для какого-то процента украинцев, и это нормально и классно. Это один из тех людей, которые защищали свободу Украины", – сказал Зеленский.

По поводу НАТО он заявил, что "НАТО - класс, безопасность, уровень армии" и он будет вести пропаганду на юго-восточные регионы.

"Мы выбрали направление в Европу однозначно, мы хотим быть не "совком", мы хотим быть европейским государством", – сказал кандидат.

Напомним, второй тур выборов пройдет 21 апреля. Зеленского поддерживают более 70%.