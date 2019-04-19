19 Апреля 2019
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Общество Дальневосточный ФО Приморский край

Во Владивостоке отправится под суд водитель-наркоман, сбивший на остановке двух женщин

Во Владивостоке завели уголовное дело в отношении автомобилиста, который в состоянии наркотического опьянения въехал в автобусную остановку, в результате чего сбил двух женщин.

Фигурантом стал 23-летний местный житель.

Водитель Subaru Forester не справился с управлением, выехал на остановку "Больница Рыбаков" и наехал на двух женщин. Пострадавшие в возрасте 42 и 52 лет были госпитализированы. Одна из них находится в реанимации, сообщает "Интерфакс".

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Во Владивостоке отправится под суд водитель-наркоман, сбивший на остановке двух женщин

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Теги: водитель, остановка, ДТП



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