Во Владивостоке отправится под суд водитель-наркоман, сбивший на остановке двух женщин

Во Владивостоке завели уголовное дело в отношении автомобилиста, который в состоянии наркотического опьянения въехал в автобусную остановку, в результате чего сбил двух женщин.

Фигурантом стал 23-летний местный житель.

Водитель Subaru Forester не справился с управлением, выехал на остановку "Больница Рыбаков" и наехал на двух женщин. Пострадавшие в возрасте 42 и 52 лет были госпитализированы. Одна из них находится в реанимации, сообщает "Интерфакс".