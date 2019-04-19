Доклад Мюллера: США не нашли доказательств сговора Москвы и Трампа

Генпрокурор США Уильям Барр передал в Конгресс полную версию итогового доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, посвященного якобы попыткам Москвы вмешаться в избирательную кампанию 2016 года.

По данным следователей спецпрокурора, выявлены многочисленные попытки представителей России повлиять на предвыборную гонку в США, о которых знали в штабе Дональда Трампа. Тем не менее, Мюллер так и не смог собрать достаточное количество улик, чтобы заявить о "сговоре".

В Белом доме уже прокомментировали выводы доклада, назвав их "полной победой президента".

Также в докладе сообщается о том, что Дональд Трамп был готов отправиться в Москву во время своей избирательной кампании в 2016 году, чтобы обсудить проект строительства небоскреба Trump Tower в российской столице.

Как указывается в расследовании, Трамп заявил о готовности отправиться в Москву, если это сможет оказать строительству Trump Tower значимую помощь, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что юрисконсульт президента США Дональда Трампа, прежде занимавший пост исполнительного вице-президента Trump Organization, Майкл Коэн в январе 2016 года предположительно обращался к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову с просьбой оказать помощь с проектом строительства башни Trump Tower в Москве. Коэн отметил, что предложение о строительстве Trump Tower Moscow не было никоим образом связанос президентской кампанией Трампа.

Как добавил Коэн, он не помнит, чтобы получал ответ от Пескова, отметив, что спустя две недели после отправки этого письма проект строительства Trump Tower Moscow был свернут.