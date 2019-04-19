19 Апреля 2019
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

Югорчане расскажут о защите прав коренных народов на форуме ООН

Югорчане представят опыт региона по сохранению культуры коренных народов и защите их прав в Нью-Йорке. Делегация округа примет участие в постоянном форуме ООН по вопросам коренных народов, который пройдет с 22 апреля по 3 мая, сообщили Накануне.RU в информационной службе портала "Открытый регион – Югра".

Большую часть делегации округа составят общественники, деятельность которых связана с сохранением традиций коренных малочисленных народов Севера и обеспечению их прав.

Так, форум ООН посетят вице-президент ассоциации коренных малочисленных народов Александр Новьюхов, директор института народов Севера Югорского государственного университета Татьяна Дятлова, председатель Лянторского отделения Общественной организации "Спасение Югры" Вера Кондратьева, председатель Совета старейшин коренных малочисленных народов Севера Югры Александр Константинов, оленеводы из Сургутского района и Когалыма Денис Кечимов и Людмила Кнезьянова.

Делегацию возглавит первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов, который выступит с докладом об обретении, передаче и защите традиционных знаний.

Югорчане ознакомятся с мировым опытом защиты прав коренных народов, работой ООН и внесут свой вклад в мировую дискуссию на эту тему.

Форум Года языков коренных народов(2019)|Фото: myopenugra.ru

Напомним, что в округе уделяется особое внимание реализации прав коренных народов, сохранению их культуры, обычаев и традиций, созданы условия для традиционных видов хозяйствования.

Югра традиционно представляет опыт региона на мероприятиях международного уровня, посвященных теме коренных народов, а некоторые из них успешно проводит на своей территории. Так, в марте Ханты-Мансийск принял международный форум, посвященный году языков коренных народов в России.

"Ханты-Мансийский автономный округ становится лидером в реализации государственной национальной политики, в том числе в вопросах, касающихся обеспечения устойчивого развития коренных народов, изучения родного языка", - отмечал замглавы администрации президента Магомедсалам Магомедов.

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Югорчане расскажут о защите прав коренных народов на форуме ООН

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Теги: форум оон, коренные народы, кмнс, югра, хмао



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