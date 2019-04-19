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"Эксперты из фейсбука" ответили свердловскому министру ЖКХ Смирнову из-за мусорного комплекса под Красноуфимском

Председатель рабочей группы по контролю строительства в Красноуфимске мусоросортировочного комплекса Татьяна Сысолятина возмущена заявлением министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, назвавшего общественников "экспертами из фейсбука", выдающих неверные данные по мусоросортировочному комплексу, который власти намерены строить в этом районе. Она напомнила про встречу с вице-губернатором Сергеем Бидонько, который убежден, что мнение людей надо учитывать.
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Как ранее сообщало Накануне.RU, Смирнов заявил, что большая часть жителей Красноуфимска поддержала идею строительства такого завода.

"Незначительная часть жителей Красноуфимска очень переживает, что в Красноуфимском районе, за несколько десятков километров от них будет построен мусоросортировочный комплекс, - прокомментировал тогда министр ситуацию с непрекращающимся народным протестом. - Изначально ряд "экспертов из фейсбука" вбросили информацию, что там будет строится мусоросжигающий завод, а полигон предназначен для захоронения опасных промышленных отходов. Плюс под землёй находится большое водное хранилище. Я сам встречался с этими экспертами и разъяснил, что у них неверная информация".

министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, Красноуфимск(2015)|Фото: Департамент информационной политики губернатора

"Когда люди, занимающие высокую должность, начинают искажать действительность, при этом не чувствуя никакой ответственности за свои слова, это просто возмутительно! – сказала, со своей стороны, Сысолятина корреспонденту Накануне.RU. - Я всегда привыкла называть вещи своими именами, и хочу отметить: министр Смирнов, говоря о том, что жители Красноуфимска поддержали идею строительства мусоросортировочного завода, или не владеет ситуацией, или и делает вид, что у нас ничего не происходит. Это очень странно, когда слуга народа, который должен его слышать, не обращает внимания на 10 тысяч 300 подписей, собранных против строительства в этом месте, рядом с детским оздоровительным лагерем и рекой Уфа".

По словам общественницы, население города не может добиться от власти ответа на вопрос: почему выбор места и подготовка к строительству идёт вразрез с интересами населения? При этом, месяц назад, 19 марта, вице-губернатор Сергей Бидонько во время личной беседы с Татьяной Сысоляиной согласился с тем, что мнение людей нельзя не учитывать.

"Хотелось бы напомнить Николаю Борисовичу Смирнову, что те, кого он пренебрежительно называет "эксперты из фейсбука" – это члены рабочей группы, созданной на законных основаниях 26 октября прошлого года в ходе встречи населения с заместителем министра ЖКХ Егором Сваловым и представителями регионального оператора "Экосервис". Тогда присутствовали 150 человек, имеется протокол. Решением собрания в состав рабочей группы вошли представители экологической организации "Сокол", администраций трёх муниципальных образований [города Красноуфимск, Красноуфимского округа и Ачитского городского округа], Роспотребнадзора, лесничества, МУП "Чистый город", специалист по экологическому аудиту, а также неравнодушные граждане многих территорий".

презентация проекта, комплекс по обработке ТКО(2018)|Фото: ФБ Андрей Волегов

Председатель рабочей группы в очередной раз подчеркнула, что не сомневается в компетентности своих экспертов, которые выяснили, что представленный проект строительства завода не имеет заключений Роспотребнадзора и Росприроднадзора, инженерные изыскания на участке не проводились, акт выбора земельного участка под строительство завода с полигоном отсутствует. И это - только часть замечаний и выводов рабочей группы, направленных вице-губернатору Бидонько.

Напомним, что жители Красноуфимска просят главу региона Евгения Куйвашева найти другое место для мусоропереработки. В открытом обращении они пишут, что данный объект, рассчитанный на 100 тыс. тонн мусора в год, представляет серьёзную экологическую угрозу для жителей города и населённых пунктов района.

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"Эксперты из фейсбука" ответили свердловскому министру ЖКХ Смирнову из-за мусорного комплекса под Красноуфимском

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Теги: Красноуфимск, мусоросортировочный комплекс, Николай Смирнов, Татьяна Сысолятина



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