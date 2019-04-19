"Эксперты из фейсбука" ответили свердловскому министру ЖКХ Смирнову из-за мусорного комплекса под Красноуфимском

Председатель рабочей группы по контролю строительства в Красноуфимске мусоросортировочного комплекса Татьяна Сысолятина возмущена заявлением министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, назвавшего общественников "экспертами из фейсбука", выдающих неверные данные по мусоросортировочному комплексу, который власти намерены строить в этом районе. Она напомнила про встречу с вице-губернатором Сергеем Бидонько, который убежден, что мнение людей надо учитывать.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Смирнов заявил, что большая часть жителей Красноуфимска поддержала идею строительства такого завода.

"Незначительная часть жителей Красноуфимска очень переживает, что в Красноуфимском районе, за несколько десятков километров от них будет построен мусоросортировочный комплекс, - прокомментировал тогда министр ситуацию с непрекращающимся народным протестом. - Изначально ряд "экспертов из фейсбука" вбросили информацию, что там будет строится мусоросжигающий завод, а полигон предназначен для захоронения опасных промышленных отходов. Плюс под землёй находится большое водное хранилище. Я сам встречался с этими экспертами и разъяснил, что у них неверная информация".

"Когда люди, занимающие высокую должность, начинают искажать действительность, при этом не чувствуя никакой ответственности за свои слова, это просто возмутительно! – сказала, со своей стороны, Сысолятина корреспонденту Накануне.RU. - Я всегда привыкла называть вещи своими именами, и хочу отметить: министр Смирнов, говоря о том, что жители Красноуфимска поддержали идею строительства мусоросортировочного завода, или не владеет ситуацией, или и делает вид, что у нас ничего не происходит. Это очень странно, когда слуга народа, который должен его слышать, не обращает внимания на 10 тысяч 300 подписей, собранных против строительства в этом месте, рядом с детским оздоровительным лагерем и рекой Уфа".

По словам общественницы, население города не может добиться от власти ответа на вопрос: почему выбор места и подготовка к строительству идёт вразрез с интересами населения? При этом, месяц назад, 19 марта, вице-губернатор Сергей Бидонько во время личной беседы с Татьяной Сысоляиной согласился с тем, что мнение людей нельзя не учитывать.

"Хотелось бы напомнить Николаю Борисовичу Смирнову, что те, кого он пренебрежительно называет "эксперты из фейсбука" – это члены рабочей группы, созданной на законных основаниях 26 октября прошлого года в ходе встречи населения с заместителем министра ЖКХ Егором Сваловым и представителями регионального оператора "Экосервис". Тогда присутствовали 150 человек, имеется протокол. Решением собрания в состав рабочей группы вошли представители экологической организации "Сокол", администраций трёх муниципальных образований [города Красноуфимск, Красноуфимского округа и Ачитского городского округа], Роспотребнадзора, лесничества, МУП "Чистый город", специалист по экологическому аудиту, а также неравнодушные граждане многих территорий".

Председатель рабочей группы в очередной раз подчеркнула, что не сомневается в компетентности своих экспертов, которые выяснили, что представленный проект строительства завода не имеет заключений Роспотребнадзора и Росприроднадзора, инженерные изыскания на участке не проводились, акт выбора земельного участка под строительство завода с полигоном отсутствует. И это - только часть замечаний и выводов рабочей группы, направленных вице-губернатору Бидонько.

Напомним, что жители Красноуфимска просят главу региона Евгения Куйвашева найти другое место для мусоропереработки. В открытом обращении они пишут, что данный объект, рассчитанный на 100 тыс. тонн мусора в год, представляет серьёзную экологическую угрозу для жителей города и населённых пунктов района.