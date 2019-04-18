Александровский машзавод по требованию прикамской прокуратуры погасил зарплатный долг

Александровский машиностроительный завод погасил задолженность по заработной плате перед своими работниками, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

О существовании задолженности стало известно в апреле прошлого года, после проверки прокуратуры Александровска. Задолженность предприятия работникам превысила 9,6 млн руб. В адрес гендиректора было внесено представление, в отношении юридического и должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по статье невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы.

Ситуация на предприятии находилась на особом контроле прокуратуры. В течение года надзорное ведомство проводило встречи с работниками завода, организовывало "горячие линии", заслушивало представителей завода и самого гендиректора на межведомственных рабочих группах по труду. За год в адрес гендиректора было внесено шесть представлений, по результатам рассмотрения которых, к дисциплинарной ответственности было привлечено шесть должностных лиц.

"Вынесено 12 постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях по ч. 6 и 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы). В суд направлено более 100 заявлений о выдачи судебных приказов на сумму более 2,5 млн рублей, которые рассмотрены и удовлетворены", - сообщили в прокуратуре.

По информации надзорного ведомства, сумма задолженности в разное время варьировалась от трех до 14 млн руб., но благодаря комплексу принятых мер прокурорского реагирования удалось добиться полного погашения задолженности по выплате заработной платы работникам организации.