В Следственном комитете РФ сообщили об аресте должностного лица Росавиации

Сегодня по ходатайству следователей был взят под стражу сотрудник Росавиации. Его подозревают в причастности к хищению более 1 млрд руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК РФ.

Уголовное дело по факту хищения средств ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения" в особо крупном размере возбуждено по статье мошенничество. Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы ФСБ России.

Следствие установило, что в 2008 г. госкорпорация по организации воздушного движения заключила контракт на оказание юридических услуг с одной из адвокатских коллегий.

"Председатель коллегии адвокатов, который в настоящее время задержан, используя связи в Росавиации, через своего бывшего коллегу-юриста и должностное лицо данного учреждения, предоставил заключение, содержащее завышенную стоимость юридических услуг для формирования конкурсной документации", - сообщили в ведомстве. После госкорпорация и адвокатская коллегия заключили договор, который неоднократно продлевался в нарушение установленных процедур. За 10 лет, из-за завышения цены госконтракта с 2008 по 2018 г. адвокатская коллегия необоснованно получила более 1 млрд руб.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елену Марковскую, арестованное должностное лицо - руководитель управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимир Мнишко.