Чиновникам Голышмановского района грозили увольнением за "неправильные" группы в соцсетях

Губернатор Тюменской области Александр Моор вступился за бюджетников Голышмановского городского округа, которых глава аппарата администрации якобы в ультимативном порядке призывает выйти из сообщества "Голышмановский городской округ" социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

Жители муниципалитета публикуют в этой группе фотографии затопленных и разбитых дорог, переполненных мусорных контейнеров, покосившихся столбов. На прошлой неделе в соцсетях появилась информация о том, что руководитель аппарата главы района назвала все посты жителей Голышманово "фейками", несмотря на прикрепленные к ним фотографии и видеозаписи. Бюджетникам якобы было в ультимативной форме предложено выйти из группы. В противном случае грозили "применить меры в связи с утратой доверия".

Александр Моор был вынужден вмешаться в ситуацию.

"Жители Голышмановского района пишут мне о том, что глава аппарата администрации в ультимативном порядке призывает выйти из сообщества в соцсетях, в котором обсуждаются проблемы Голышманово. Об этой ситуации услышал, хочу внести ясность. Вы можете быть подписаны на любые страницы — это ваше полное право. Работайте спокойно и не переживайте", - написал Моор на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Он также посоветовал коллегам из администрации Голышманского городского округа обращать внимание на проблемы в своем муниципалитете независимо от того, в каких источниках жители об этом пишут.