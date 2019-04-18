18 Апреля 2019
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО

В Ямальском районе на пожаре в деревянном доме погибла двухлетняя девочка

Сегодня днем в селе Мыс Каменный Ямальского района во время пожара в двухэтажном деревянном доме погибла двухлетняя девочка, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Еще двое детей - 2019 и 2013 годов рождения, а также их мать 1988 года рождения пострадали, отравившись угарным газом. Сейчас пострадавшим оказывается необходимая помощь.

На место трагедии на вертолете вылетела следственно-оперативная группа в составе следователя по особо важным делам, следователя - криминалиста, судебно-медицинского эксперта и сотрудников полиции. Проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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В Ямальском районе на пожаре в деревянном доме погибла двухлетняя девочка

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Теги: пожар, гибель, ребенок, доследственная проверка



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