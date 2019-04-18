В Москве полицейские задержали двоих мужчин, перевозивших в сумке женские кости

Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Москве возбудило уголовное дело по факту обнаружения человеческих останков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе КСУ СК России по Москве.

Страшную находку сегодня днем обнаружили полицейские. Вблизи подъезда жилого дома по улице Первая Владимирская они остановили двух мужчин, у которых в одной из сумок и были найдены человеческие кости.

По предварительным данным, останки принадлежат женщине, со смерти которой прошло уже больше года.

Уголовное дело возбуждено ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Сейчас следователи будут устанавливать причастность мужчин, переносивших кости, к совершению преступления.

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Для установления точной причины смерти будет назначена судебно-медицинская экспертиза", - пояснили в следственном комитете.