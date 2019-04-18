Порошенко обратился к украинцам и попросил поверить ему еще раз

Действующий президент Украины Петр Порошенко срочно обратился к гражданам страны, попросил поверить ему еще раз и поддержать его во втором туре президентских выборов. Обращение транслировалось на его странице в Facebook.

Олигарх сказал, что искренне просит прощения за то, что не удалось остановить войну в Донбассе, но он не виноват, так как "ключ от мира не в наших руках". И что из-за России Украина "еще не преодолела все последствия кризиса".

Порошенко перечислил свои достижения (безвиз, соглашение об ассоциации с ЕС, томос для раскольников, санкции против России) и, по обыкновению, перешел к планам президента России Владимира Путина. Он заявил, что Путин "жаждет реванша, не отказался от планов уничтожить Украину, лишить нас независимости", остановить движение в НАТО и ЕС. А сейчас Путин "рассчитывает на слабого, неподготовленного, некомпетентного новичка на посту президента Украины, которого он легко переигрывает".

Порошенко призвал не голосовать за Владимира Зеленского, которого якобы поддерживают Москва и олигархи.

Он заявил, что в случае его поражения стране грозит дефолт, и поставил украинцев перед выбором: "Или мы уверенно продолжаем движение в ЕС и НАТО, или наступает реванш". Поэтому он попросил голосовать за него, чтобы "не допустить превращения Украины в Малороссию".

Напомним, за Порошенко готовы проголосовать только 25%.