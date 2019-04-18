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Владимир Путин заявил о готовности России помочь в восстановлении собора Парижской Богоматери

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов Франции, которая состоялась сегодня в Екатерининском зале кремля выразил сожаления из-за трагедии, которая произошла во Франции в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери, сообщили Накануне.RU в пресс-службе президента РФ.

Глава государства назвал собор не только символом Франции, но и символом общеевропейской цивилизации, европейской культуры.

"Мы все сожалеем, мы все смотрели на это со слезами на глазах", - заявил президент. Он добавил, что российские компании, которые работают во Франции, либо с французскими партнерами готовы присоединиться к восстановлению собора.

"Уверен, что те планы, о которых сказал президент Франции господин Макрон по поводу восстановления, будут реализованы", - выразил мнение Владимир Путин.

Как сообщил ранее директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов, музеям и всем неравнодушным гражданам будет предложено организовать сбор средств на реставрацию собора Нотр-Дам. По его словам, будут проведены консультации с российскими музейными учреждениями.

Статс-секретарь-замминистра культуры РФ Алла Манилова отметила, что после этого на министра культуры РФ Владимира Мединского обрушилась критика. Она подчеркнула, что министр не призывал собирать деньги, "тем более не обещал перевести в Париж бюджетные средства в ущерб нашим собственным объектам культурного наследия".

Напомним, страшный пожар начался вечером 15 апреля, его удалось полностью потушить лишь утром 16 апреля. Огонь уничтожил верхнюю часть шпиля, часы, а также большую часть кровли.

Известно, что на восстановление собора Парижской Богоматери уже пожертвовано более € 900 млн ($1,1 млрд).

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Владимир Путин заявил о готовности России помочь в восстановлении собора Парижской Богоматери

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Теги: собор парижкской богоматери, владимир путин, пожар, восстановление



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