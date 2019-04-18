Неужели Навальный подсел на наркотики? Милонов предложил блогеру сдать анализы

После того, как эксперты усомнились в «чистоте сознания» Навального, депутат государственной думы Виталий Милонов выступил с предложением к Навальному: сдать тест на употребление наркотических веществ.

Навального заподозрили в употреблении наркотиков еще в 2017 году, когда один из присутствующих на открытии регионального штаба в Волгограде удивленно выкрикнул: «Да он под коксом!».

Блогер отличился эмоциональной речью, бурной жестикуляцией и имел при этом абсолютно стеклянный взгляд. Многие обратили внимание на похудевшее лицо неестественного цвета, постоянное почесывание носа и другие характерные для кокаиновых наркоманов признаки.

Волгоградский инцидент команда Навального замяла, и блогеру не пришлось оправдываться за свое выступление «под кайфом». Но подтвержденные слухи ширились, а разговоры о пристрастии Алексея к «стимуляторам» все чаще звучали в либеральной тусовке.

И все чаще стали звучать вопросы: не пора ли Навальному, как это сделали на Украине, публично пройти тест на наркотики? Ведь он так ратует за открытость?

Виталий Милонов прокомментировал для Nation News предположения некоторых экспертов о наркозависимости Навального и предложил блогеру сдать анализы, а заодно отчитаться и о своих доходах.

По мнению Милонова, люди, которые участвуют в публичной политике, должны, как госслужащие и депутаты, приносить справки от нарколога, а также публиковать декларацию о доходах и имуществе. Почему официально безработный Навальный скрывает происхождение своих денег? Люди должны знать, кто пытается прийти в политику. Может, Навальный - больной человек?

Отношение блогера и его сторонников к наркотикам всегда было странным. В социальных сетях он дискутировал о борьбе с ними, заявляя, что это бессмысленная затея. Ведь, по его мнению, «в магазинах свободно продается хрень хуже героина».

В штабах Навального тоже отмечено крайне лояльное отношение к наркотикам. Примером тому может служить история с активистом Владимиром Казаченко, который, по версии следствия, на вечеринке с употреблением наркотиков вступил в интимную связь с 15-летней девушкой. Навальный пропагандирует либеральный образ жизни, когда каждый волен решать, что ему употреблять. Неужели и сам блогер, похоже, сделал выбор в пользу наркотиков?