В Челябинске пожарные локализовали возгорание в бизнес-центре "Аврора"

Пожарные локализовали возгорание внутри пристроя к бизнес-центру "Аврора", кровля продолжает гореть, сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

Напомним, сообщение о пожаре в бизнес-центре "Аврора" на улице Дзержинского, 93 поступило в 16.30. По предварительным данным возгорание произошло на втором этаже, в офисных помещениях двухэтажного пристроя бизнес-центра. На данный момент возгорание локализовано внутри пристроя на площади 70 м2, продолжает гореть кровля пристроя. Общая площадь горения - 270 м2.

В 17.44 пожар локализован на площади 310 кв.м.

На месте пожара работают экстренные службы, привлечено 80 человек и 25 единиц техники.

Проведена эвакуация людей. В результате инцидента никто не пострадал.