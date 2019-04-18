18 Апреля 2019
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Происшествия Челябинская область

В Челябинске пожарные локализовали возгорание в бизнес-центре "Аврора"

Пожарные локализовали возгорание внутри пристроя к бизнес-центру "Аврора", кровля продолжает гореть, сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

Напомним, сообщение о пожаре в бизнес-центре "Аврора" на улице Дзержинского, 93 поступило в 16.30. По предварительным данным возгорание произошло на втором этаже, в офисных помещениях двухэтажного пристроя бизнес-центра. На данный момент возгорание локализовано внутри пристроя на площади 70 м2, продолжает гореть кровля пристроя. Общая площадь горения - 270 м2.

В 17.44 пожар локализован на площади 310 кв.м.

На месте пожара работают экстренные службы, привлечено 80 человек и 25 единиц техники.

Проведена эвакуация людей. В результате инцидента никто не пострадал.

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В Челябинске пожарные локализовали возгорание в бизнес-центре "Аврора"

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Теги: Аврора, отель, пожар,



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