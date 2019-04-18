18 Апреля 2019
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Горение руды на Сибайском месторождении продолжается. СПЧ обратится к федеральным властям

В Сибае, несмотря на принятые меры, продолжается тление руды в шахтах месторождения УГМК, и соответственно, выделение опасного для здоровья сернистого газа.

"Подтопление подземных горных выработок в месторождении "Новый Сибай" реализовано в установленный проектом срок, но реализованный проект был рассчитан на подъем уровня воды на недостаточную высоту (не поднимает воду до наиболее высоко расположенных очагов тления руды)", - сообщается на сайте Совета при президенте РФ.

Информация направлена руководству Республики Башкортостан и в федеральные органы исполнительной власти.

В СПЧ назвали одну из возможных причин возникновения пожара в месторождении "Новый Сибай" - это отказ от применения мер профилактики пожаров (заиливания или бетонирования отработанных камер) при добыче руды с высоким содержанием серы.

"Работы в последние годы (вероятно, после 2008 г.) велись без применения этих мер. Есть основания полагать, что процесс начался задолго до того, как ситуация стала публичной", - отметили в Совете.

Кроме того, есть предположение, что действующие очаги тления руды также могут располагаться в месторождении "Нижняя залежь".

В ноябре 2018 года в Сибайском карьере УГОК (входит в УГМК) возникли очаги тления руды, в результате этого процесса выделяется сернистый газ. Местные жители начали жаловаться на загазованность, а передвижные лаборатории в Сибае зарегистрировали резкий рост превышений ПДК содержания диоксида серы - в некоторых районах в 37 раз.

Позже стало известно, что УГМК-холдинг решил частично подтопить дно карьера и подземные горные выработки, чтобы остановить процессы окисления горных пород. Однако жители решили обратиться к президенту и записали видео, в котором просят Владимира Путинаразобраться с тлеющим карьером и называют случившееся экологической катастрофой.

Напомним, 27 февраля в Сибае прошла встреча врио главы Башкортостана Радия Хабирова и гендиректора холдинга "Уральская горно-металлургическая компания" (УГМК) Андрея Козицына с жителями города. При этом, по мнению гендиректора предприятия, не доказаны ни вина предприятия в возгорании Сибайского карьера, ни взаимосвязь между выбросами с карьера и ухудшением самочувствия горожан.

Как сообщало Накануне.RU, ранее активисты уже выразили сомнения в том, что работы по рекультивации Сибайского карьера, сроки которых уже несколько раз переносились, будут завершены 26 марта, как это заявлено.

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Горение руды на Сибайском месторождении продолжается. СПЧ обратится к федеральным властям

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Теги: сибай, карьер, угмк, спч



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