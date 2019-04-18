Депутаты Нижневартовска совершили рейд по неприбранным точкам города

Депутаты Нижневартовска отреагировали на просьбы людей навести порядок на нескольких участках в городе. В частности, прибраться на прилегающей территории к торговому комплексу "Монетка" на улице Нефтяников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

По указанному адресу выехала рабочая группа комитета по городскому хозяйству и строительству. Выяснилось, что мусор на парковке около универсама находится постоянно.

"Зимой там же лежит неубранный снег, летом валяются банки, бутылки, полная антисанитария. Даже в то время, когда в городе проходят субботники, здесь никто ничего не убирает. Я приходила к ним, обращалась, чтобы выйти и навести всем вместе порядок, чтобы жить в чистоте. Реакции не было. В прошлом году мы с жителями к 9 Мая здесь сами всё убирали", - сказала депутат от избирательного округа № 8 Галина Гасымова.

Теперь вопрос порядка на этой территории – на контроле депутатского комитета. От парламента сделали запрос, отправили в Роспотребнадзор.

Ещё один участок, на который обратили внимание народные избранники, - тротуары вдоль домов с обеих сторон проспекта Победы (от Дворца искусств до улицы Мира). Как рассказал депутат от избирательного округа № 3 Владимир Крепких, сами жители жалуются, что на зелёные зоны и на пешеходные дорожки регулярно заезжают машины, в том числе и грузовые, которые привозят товар в местные магазины.

Один из вариантов навести порядок – установить ограждение. Правда, в нынешнем году выполнить это вряд ли получится, так как планы на предстоящий сезон уже составлены, отметил заместитель главы города, директор департамента ЖКХ Максим Коротаев.

"Пока ограждений нет, работу по обеспечению порядка необходимо усилить контролирующим структурам, в том числе ГИБДД. Нарушителей, которые паркуют свои авто на тротуарах, штрафовать, а автомобили эвакуировать", - заявил председатель комитета думы по городскому хозяйству и строительству Леонид Дольников.

Детальные итоги этой рабочей поездки подведут на заседании думского профильного комитета. Оно состоится 24 апреля. В случае необходимости депутаты дадут протокольные поручения.