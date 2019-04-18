18 Апреля 2019
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"Синара-Девелопмент" завершает реконструкцию исторического здания на Виз-бульваре

"Синара-Девелопмент" (входит в Группу Синара) завершает работы по реставрации исторических зданий бывшего госпиталя Верх-Исетского завода. Данный комплекс имеет статус объекта культурного наследия регионального значения, включен в список памятников культуры народов России.

"Опираясь на исторические чертежи, строители поэтапно восстанавливают оригинальный архитектурный облик главного корпуса, флигеля, западного и восточного павильонов, построенных в 20-е годы XIX века. Это знаковый ансамбль зданий для города, связавший в свое время Екатеринбург и Верх-Исетсткий поселок", - пояснили Накануне.RU в центре общественных связей Группы Синара.

здание бывшего госпиталя Верх-Исетского завода, реконструкция(2019)|Фото: Центр общественных связей Группы Синара

В ходе реставрации специалисты усилили фундаменты строений, восстановили кирпичные стены, на кровлях зданий провели устройство утраченных перекрытий, ими также воссозданы купольные и скатные крыши, оконные и дверные проемы. Сейчас близка к завершению реставрация фасадов. В зданиях западного и восточного павильонов ведется восстановление портиков дорического ордера. Комплекс зданий объединяет воссозданная ограда в виде металлической решетки с ромбовидным рисунком и круглых колонн. Кроме этого, проработано архитектурно-художественное освещение фасадов - для придания выразительности внешнему виду комплекса.

здание бывшего госпиталя Верх-Исетского завода, реконструкция(2019)|Фото: Центр общественных связей Группы Синара

здание бывшего госпиталя Верх-Исетского завода, реконструкция(2019)|Фото: Центр общественных связей Группы Синара

здание бывшего госпиталя Верх-Исетского завода, реконструкция(2019)|Фото: Центр общественных связей Группы Синара

Кроме реставрационных работ на территории комплекса строится новое трехэтажное здание, которое возводится в архитектурном стиле исторического ансамбля. Как сообщил генеральный директор "Синара-Девелопмент" Тимур Уфимцев, в нем разместится выставочное пространство с двумя экспозиционными залами. Здесь же предусмотрен трансформируемый зал на 400 посадочных мест для проведения мероприятий разного рода.

Общая площадь восстановленного объекта составляет порядка 6 тыс. кв.м. Завершить строительство в планах в июле этого года.

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"Синара-Девелопмент" завершает реконструкцию исторического здания на Виз-бульваре

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Теги: Синара-Девелопмент, историческое здание, реконструкция, госпиталь Верх-Исетского завода



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