18 Апреля 2019
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Политика Свердловская область Тюменская область Уральский ФО

Новый заместитель Куйвашева из Тюмени зарабатывает меньше МРОТ

Сегодня чиновники из правительства Свердловской области отчитались о своих доходах и имуществе за 2018 год. Меньше всех заработал, судя по декларации, заместитель главы региона Олег Чемезов, недавно назначенный на этот пост.

Как сообщало Накануне.RU, согласно опубликованным данным, в прошлом году он официально получил 111 тыс. руб. В его собственности есть земельный участок и жилой дом, а также снегоход и автоприцеп.

В прошлом Чемезов был депутатом Тюменской областной думы, и уже тогда местные СМИ отмечали необъяснимые изменения в декларации о доходах - формально влиятельный чиновник являлся де-юре самым "бедным" депутатом.

Олег Чемезов(2019)|Фото: Накануне.RU

В 2016 году в бытность его парламентарием доходы Олега Чемезова резко упали: 972,1 тыс. руб. против 87,8 млн руб. в 2015 году. При этом уменьшился и список собственности: два земельных участка, жилой дом, снегоход и прицепы. Годом ранее в декларации фигурировали 10 земельных участков, восемь домов и три элитных авто.

А за 2017 год будущий зам свердловского губернатора задекларировал все те же 111 тыс. руб. Также у него не оказалось недвижимости.

По сравнению с другими членами кабмина, заместителя губернатора, отвечающего за стратегическое развитие региона, можно назвать настоящим аскетом, ведь в последнее время он зарабатывал даже меньше установленного в Свердловской области минимального размера оплаты труда (МРОТ) - 11,2 тыс. руб. в месяц. Возможно, на работе в правительстве Среднего Урала его материальное положение поправится.

Напомним, кроме членов правительства, сегодня о своих доходах отчитался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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Новый заместитель Куйвашева из Тюмени зарабатывает меньше МРОТ

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Теги: Чемезов, доходы, декларация



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