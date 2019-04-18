Ямальские власти заявили, что не получали уведомления от оленевода-оппозиционера о митинге в тундре

В администрации Ямальского района заявили, что не получали уведомлений от оленевода-оппозиционера Ейко Сэротэтто о предстоящем митинге. При этом сам активист говорит о том, что подал документы и на окружной, и на районный уровни, причём в аппарате губернатора ему заявили, что "спустят" бумагу в муниципалитет, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, Сэротэтто в ответ на административное преследование со стороны властей за "несанкционированный митинг" в тундре решил на этот раз соблюсти формальности законодательства и обратился с заявкой на проведение публичного мероприятия на имя губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, а также главы района. В качестве цели мероприятия активист указал "отделение оленей и ездовых быков". В заявке добавлена следующая фраза: "возможно, между беседой будем обсуждать факты коррупции высших должностных лиц ЯНАО". Кого именно имел в виду заявитель, не поясняется. В качестве предполагаемого количества участников указано 15 человек, 800 голов оленей, а также 8 оленегонных собак. Собрание должно пройти 18 и 19 апреля в 10-15 км от поселка Панаевск в снегах тундры.

"Во время митинга будут использоваться арканы, возможно, снегоходы", - говорится в документе.

Глава пресс-службы администрации района Равиль Сафарбеков сообщил Накануне.RU, что "в установленной законом РФ форме уведомление не получали".

"Писал через интернет-приёмную. От аппарата губернатора я получил ответ, что они моё письмо получили, а позже – что отправили моё письмо в администрацию района. От районных властей мне никакого ответа не было. Ни письменного, ни звонков", - прокомментировал Накануне.RU Сэротэтто.