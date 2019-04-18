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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

В Югре проспонсируют лучшие социальные проекты

В Югре продолжается конкурс на грант губернатора, победители которого получат финансовую поддержку на реализацию своих социальных проектов. В работе уже более 300 заявок общественников по разным направлениям: здоровье, спорт, социальное обслуживание, образование. У активных югорчан остается чуть меньше недели, чтобы представить свои идеи на конкурс, передает корреспондент Накануне.RU.
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Идея создания единого гранта губернатора на социальные проекты впервые прозвучала на итоговом форуме гражданского согласия, который прошел в Ханты-Мансийске год назад. Именно тогда окружные власти представили единый порядок предоставления финансовой поддержки социально ориентированным организациям по принципу "одного окна".

"Югра является первым регионом, в котором решено использовать аналогичный подход", - подчеркнули в информационной службе портала "Открытый регион – Югра".

Конкурс на грант губернатора позволит социально ориентированным НКО Югры получить поддержку на реализацию своих проектов без длительных бюрократических процедур. Для участия достаточно зарегистрироваться на портале грантгубернатора.рф и заполнить заявку.

Размер гранта зависит от категории участников: молодые организации (действующие до полугода) могут претендовать на материальную поддержку в размере не более 200 тыс. руб., НКО, которым менее года, - на сумму до 500 тыс. руб. Самое крупное вознаграждение – от 500 тыс. руб. – может получить организация, действующая более года.

Гражданский форум общественного согласия, Югра(2018)|Фото: myopenugra.ru

Президент добровольно-спасательного пожарного формирования по Югре Василий Загваздин помнит, как заполнял бумажные документы для получения субсидии в департаменте образования и молодежной политики Югры.

"В новой грантовой системе все структурировано и понятно. Вся необходимая документация по заполнению заявки полностью разъяснена", — рассказал общественник.

Бойцы добровольно-спасательного пожарного формирования планируют проводить профилактику несчастных случаев на воде, лекции для школьников. В рамках проекта проведут очистку водоемов и прибрежной территории от стекла, мусора, канистр, затонувших деревьев. К мероприятиям добровольцы планируют привлекать самих югорчан.

Конкурс вызвал большой интерес у некоммерческого сектора Югры. По информации оператора гранта, сегодня в работе – более 300 заявок. Большая часть из них касается охраны здоровья, пропаганды здорового образа жизни, спорта. Много проектов по социальному обслуживанию и защите отдельных категорий граждан.

Галина Зырянова из Нефтеюганска придумала проект "Активный возраст +", который позволит бесплатно проводить для пенсионеров уроки по скандинавской ходьбе, а автор проекта "В гармонии с возрастом" Натали Даль предлагает организовать досуг для пожилых в Октябрьском районе.

"Авторы инициатив очень тонко чувствуют потребности общества. Каждый социальный проект "прожит" им от начала до конца. Написать проект, и получить поддержку региональных властей — это возможность сделать жизнь югорчан лучше. И эта возможность есть у каждого", - отмечают в "Центре гражданских и социальных инициатив Югры".

Прием заявок на участие в конкурсе на предоставление грантов губернатора Югры завершится 23 апреля в 23.30 по местному времени.

Эксперты оценят актуальность, социальную значимость, инновационность, уникальность каждого проекта. Победителей определит утвержденный губернатором Югры координационный совет из представителей профильных ведомств. После подведения итогов конкурса проектные менеджеры будут помогать победителям в реализации их проектов.

Отметим, что в этом году на развитие гражданского общества в Югре окружным правительством выделено 100 млн руб.

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В Югре проспонсируют лучшие социальные проекты

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Теги: грант губернатора югры, социальные проекты, хмао, югра



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