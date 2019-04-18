Самым богатым свердловским чиновником оказался первый заместитель губернатора Орлов, а жена министра Козлова заработала... 12 копеек

Чиновники из правительства Свердловской области отчитались о своих доходах и имуществе за 2018 год. Декларация опубликована на сайте регионального кабмина, передает корреспондент Накануне.RU.

Так, самым богатым свердловским чиновником оказался первый заместитель губернатора Алексей Орлов - его доход за прошлый год составил 9 млн 586 тыс. руб. Также в его собственности есть земельный участок, квартира, два жилых дома, три гаража, а из транспорта - автомобиль "Тойота Ленд Крузер 200", снегоболотоход и два автомобильных прицепа.

Меньше всех заработал, судя по декларации, заместитель главы региона Олег Чемезов - в прошлом году он официально получил 111 тыс. руб. В его собственности есть земельный участок и жилой дом, а также снегоход и автоприцеп.

Что касается родственников членов свердловского правительства, то самой богатой оказалась супруга заместителя губернатора Сергея Зырянова, чей доход составил 31 млн 777 тыс. руб. Также в ее собственности множество различной недвижимости и автомобиль "Порш Кайенн".

Из тех, кто заработал хоть что-то в прошлом году, меньше всех у жены министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василия Козлова - доход женщины официально составил... 12 копеек. При этом у нее есть две квартиры и два гаража, а также автомобиль "БМВ Х5".

Напомним, также сегодня о своих доходах отчитался и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.