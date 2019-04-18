Счетная палата проверит работу Центробанка за 2016-2018 годы

Госдума поручила Счетной палате проверить финансово-хозяйственную деятельность Центробанка РФ за 2016-2018 годы.

Проверка пройдет в период с июня по ноябрь текущего года, передает ТАСС. Она должна осуществляться в части формирования и использования фондов, создаваемых из прибыли Банка России, а также исполнения сметы расходов ЦБ, его структурных подразделений и учреждений.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев отказался вводить ответственность ЦБ РФ за рост экономики.

В ходе выступления главы правительства в Госдуме депутаты предложили внести поправки в закон о Центробанке РФ.

В ответ Медведев пояснил, что кредитно-денежная политика в стране неидеальная, но она позволила выстоять в сложный период, когда на Россию обрушились санкции.

Перераспределение полномочий между правительством и ЦБ установлено законом и не требует корректировки", - заявил Медведев.