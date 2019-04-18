Врачи решили перевезти писателя Быкова, находящегося в коме, из Уфы в Москву

Писателя Дмитрия Быкова вскоре доставят в столичную клинику, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил в своём Telegram, что решение о возможности транспортировки литератора в московскую клинику принял консилиум уфимских врачей при участии московской бригады и при поддержке минздрава России.

Напомним, писателю стало плохо по время полёта из Екатеринбурга в Уфу. Сигнал о помощи поступил с борта в 12.33 16 апреля. Самолет приземлился в аэропорту только через полчаса, в здравпункте Быков был в 13.13. К врачам писателя доставили в возбужденном состоянии: он размахивал руками, вскоре ему с трудом сделали ЭКГ. Его держали 5 человек. После здравпункта пострадавшего сразу отправили в больницу. Позже его ввели в медикаментозную кому. Сегодня на помощь уфимским коллегам из Москвы вылетели сотрудники госпиталя имени Бурденко. Супруга литератора Ирина Лукьянова на официальной странице Быкова в Facebook отметила, что её супруг "просто немного переработал – отдохнёт и вернётся в строй". В пресс-службе минздрава Башкирии Накануне.RU сообщали, что писатель остаётся в крайне тяжёлом состоянии.