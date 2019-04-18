18 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Турчинов объявил ФСБ и Генштаб РФ "террористическими организациями"

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что ФСБ и Генштаб РФ являются "террористическими организациями". Так он прокомментировал то, что СБУ отчиталась о поимке восьми диверсантов, готовивших политические убийства, и двое из них были гражданами России. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
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Напомним, СБУ обвинила задержанных в убийстве начальника главного управления разведки минобороны Украины Максима Шаповала 27 июня 2017 года.

По словам Турчинова, были получены "неопровержимые доказательства участия ФСБ и ГУ Генштаба ВС РФ в организации терактов на территории Украины". Он обвинил в "организации террора и диверсий" директора ФСБ Александра Бортникова, начальника департамента контрразведывательных операций ФСБ Дмитрия Минаева, начальника ГУ Генштаба ВС РФ Игоря Костюкова. Против них заведены уголовные дела как против "террористов".

Бортников отреагировал на слова Турчинова.

"Когда так говорят какие-то люди, то складывается впечатление, что они бредят. Поэтому пусть разбираются со своими мозгами", – цитирует его ТАСС.

Интересно, что Турчинов проговорился, что спецслужбы России совершили "аналогичные преступления" за рубежом, в частности отравили Скрипалей. В том, что касается доказательств вины российских спецслужб, их "преступления на Украине" действительно аналогичны британским.

При этом, как сообщало Накануне.RU, в конце марта бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров на пресс-конференции в Москве заявил, что лидеры ДНР были убиты в результате спецопераций СБУ и ВСУ.

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Турчинов объявил ФСБ и Генштаб РФ "террористическими организациями"

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Теги: Украина, Александр Турчинов, терроризм, ФСБ



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